Стало відомо як Трамп планує закінчити війну росії проти України – WP
Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче "завершити війну за 24 години".
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова "людей, знайомих із планом" політика.
Зазначається, що люди, які розмовляли з Трампом і його радники на умовах анонімності, повідомили, що йдеться про Крим і Донбас.
"У приватному порядку Трамп сказав, що, на його думку, і росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу", а також, що люди в деяких частинах України погодилися б стати частиною росії", – повідомляє видання.
Тим часом у Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти WP.
"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", – заявила речниця його президентської кампанії Каролайн Лівітт, яка додала, що Трамп "єдиний, хто говорить про припинення вбивств".