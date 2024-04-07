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Стало відомо як Трамп планує закінчити війну росії проти України – WP

07 квітня 2024, 18:25
Стало відомо як Трамп планує закінчити війну росії проти України – WP
Джерела WP стверджують, що деякі прихильники Дональда Трампа намагалися переконати його відмовитися від своїх ідей.

Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче "завершити війну за 24 години".

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова "людей, знайомих із планом" політика.

Зазначається, що люди, які розмовляли з Трампом і його радники на умовах анонімності, повідомили, що йдеться про Крим і Донбас.

"У приватному порядку Трамп сказав, що, на його думку, і росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу", а також, що люди в деяких частинах України погодилися б стати частиною росії", – повідомляє видання.

Джерела WP стверджують, що деякі прихильники Дональда Трампа намагалися переконати його відмовитися від таких ідей. На їхню думку, визнання російського контролю над частинами України розширить "межі диктатури путіна".

Тим часом у Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти WP.

"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", – заявила речниця його президентської кампанії Каролайн Лівітт, яка додала, що Трамп "єдиний, хто говорить про припинення вбивств".

Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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