Стало відомо, яку версію F-16 передадуть Україні Данія та Нідерланди

Аналітики вважають, що вживані F-16 літатимуть ще довго завдяки програмам модернізацій і продовження термінів експлуатації.

Україна може отримати від Нідерландів і Данії винищувачі F-16, які були модернізовані в період від середини 1990-х до середини 2000-х років.

Таку думку висловили аналітики Defence Express.

У матеріалі вказано, що виготовлення F-16 для європейських операторів локалізували ще наприкінці 70-х років у Нідерландах і Бельгії на заводах Fokker та SABCA. Там винищувачі виготовлялися до середини 90-х років.

Нідерланди володіли потужним авіапарком із 213 літаків F-16, однак країна почала його активно скорочувати після завершення Холодної війни. Тож зараз у Нідерландів є 42 винищувачі, виготовлені, можливо, в останніх партіях.

Данія почала отримувати F-16 від січня 1980 року, і замовлення країни на 70 літаків було виконане орієнтовно до кінця 80-х років. На сьогодні держава формально має 44 винищувачі F-16, однак лише 30 із них перебувають у льотному стані.

Зважаючи на це, експерти не можуть точно сказати, скільки винищувачів будуть передані Україні. Деякі з машин можуть використовуватися для навчання, а деякі – для запасних частин.

У статті йдеться, що всі літаки F-16 і Нідерландів, і Данії були модернізовані в період від середини 1990-х до середини 2000-х років за програмою Mid-Life Update (MLU). Винищувачі також регулярно обслуговувалися для продовження термінів експлуатації.

У модернізованих за програмою MLU літаках F-16 була замінена радіолокаційна станція на AN/APG-66(V)2 із дальністю виявлення цілей до 110 км. Для застосування високоточного озброєння на винищувачі додали можливість підвіски контейнерів типу Lantrin або Litening. Було оновлено бортовий комп'ютер, бортове індикаційне обладнання, системи РЕБ, навігації та зв'язку, польотів на низьких висотах.

Експерти зазначають, що деякі F-16 можуть пройти певні додаткові види модернізації, особливо зважаючи на графіки їхнього передавання Україні, що будуть розтягнуті в часі.

Аналітики вважають, що F-16 літатимуть ще довго завдяки розвиненим та опрацьованим програмам модернізацій і продовження термінів експлуатації. Цю думку підтверджує той факт, що літаки F-16C/D, виготовлення яких розпочалося в середині 90-х років, Повітряні сили США використовуватимуть ще до 2050-х років.