Матеріали:
Теми:

Стало відомо, яку версію F-16 передадуть Україні Данія та Нідерланди

21 серпня 2023, 18:18
Стало відомо, яку версію F-16 передадуть Україні Данія та Нідерланди
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Аналітики вважають, що вживані F-16 літатимуть ще довго завдяки програмам модернізацій і продовження термінів експлуатації.

Україна може отримати від Нідерландів і Данії винищувачі F-16, які були модернізовані в період від середини 1990-х до середини 2000-х років.

Таку думку висловили аналітики Defence Express.

У матеріалі вказано, що виготовлення F-16 для європейських операторів локалізували ще наприкінці 70-х років у Нідерландах і Бельгії на заводах Fokker та SABCA. Там винищувачі виготовлялися до середини 90-х років.

Нідерланди володіли потужним авіапарком із 213 літаків F-16, однак країна почала його активно скорочувати після завершення Холодної війни. Тож зараз у Нідерландів є 42 винищувачі, виготовлені, можливо, в останніх партіях.

Данія почала отримувати F-16 від січня 1980 року, і замовлення країни на 70 літаків було виконане орієнтовно до кінця 80-х років. На сьогодні держава формально має 44 винищувачі F-16, однак лише 30 із них перебувають у льотному стані.

Зважаючи на це, експерти не можуть точно сказати, скільки винищувачів будуть передані Україні. Деякі з машин можуть використовуватися для навчання, а деякі – для запасних частин.

У статті йдеться, що всі літаки F-16 і Нідерландів, і Данії були модернізовані в період від середини 1990-х до середини 2000-х років за програмою Mid-Life Update (MLU). Винищувачі також регулярно обслуговувалися для продовження термінів експлуатації.

У модернізованих за програмою MLU літаках F-16 була замінена радіолокаційна станція на AN/APG-66(V)2 із дальністю виявлення цілей до 110 км. Для застосування високоточного озброєння на винищувачі додали можливість підвіски контейнерів типу Lantrin або Litening. Було оновлено бортовий комп'ютер, бортове індикаційне обладнання, системи РЕБ, навігації та зв'язку, польотів на низьких висотах.

Експерти зазначають, що деякі F-16 можуть пройти певні додаткові види модернізації, особливо зважаючи на графіки їхнього передавання Україні, що будуть розтягнуті в часі.

Аналітики вважають, що F-16 літатимуть ще довго завдяки розвиненим та опрацьованим програмам модернізацій і продовження термінів експлуатації. Цю думку підтверджує той факт, що літаки F-16C/D, виготовлення яких розпочалося в середині 90-х років, Повітряні сили США використовуватимуть ще до 2050-х років.

НідерландиДаніядопомога арміївійна в УкраїнівинищувачіF-16

Останні матеріали

Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 00:10
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Політика
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 00:20
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється