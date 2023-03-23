Стало відомо, який народ українці вважають найближчим – результати опитування

Майже дві третини (63%) жителів України вважають, що історично українці найближчі з поляками, 12% - з росіянами, 7% - з іншим народом і 17% не визначилися.

Більшість (60%) жителів країни сприймають 24 серпня 1991 року як день, коли Україна відновила свою втрачену незалежність і державність, і третина (32%) - що у цей день Україна вперше здобула незалежність. Думку про те, що у цей день Україна віддалилася від братніх народів чи втратила своє законне місце у великій державі, поділяють трохи менше 5%.

Про це йдеться в даних опитування КМІС.

Дві третини (64%) погоджуються із твердженням, що Україна була колонією російської імперії, 31% - не погоджуються, і 5% не визначилися із відповіддю на це запитання.

Понад дві третини (69%) жителів країни вважають, що Україна є ідеологічною наступницею Української Народної Республіки, і 11% вважають Україну ідеологічною наступницею УРСР.

Нинішня російсько-українська війна мала суттєвий вплив на уявлення людей про власне минуле: понад дві третини (68%) учасників опитування вказали, що війна змінила їхнє ставлення до історії України, і 29% - що їхнє ставлення до історії не змінилося.