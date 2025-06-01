Стали відомі деталі історичної операції СБУ "Павутина"
01 червня 2025, 16:23
Фото: джерела СБУ
Спецоперацію готували понад півтора роки.
У результаті спецоперації "Павутина" СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації росії.
Про це повідомляють джерела LB.ua.
Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовували задум Василь Малюк та колектив СБУ.
Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки.
Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Маємо унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.
Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.