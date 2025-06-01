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Стали відомі деталі історичної операції СБУ "Павутина"

01 червня 2025, 16:23
Стали відомі деталі історичної операції СБУ
Фото: джерела СБУ
Спецоперацію готували понад півтора роки.
У результаті спецоперації "Павутина" СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації росії. 
 
Про це повідомляють джерела LB.ua.
 
Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовували задум Василь Малюк та колектив СБУ. 
 
Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. 
 
Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
 
Маємо унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми. 
 
Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

 

дрони-камікадзеросія окупантивійна в Україні

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