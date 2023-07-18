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Стали відомі подробиці навчання українських пілотів на F-16

18 липня 2023, 18:17
Стали відомі подробиці навчання українських пілотів на F-16
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні в Данії.

Українські пілоти в серпні почнуть проходити навчання на літаках F-16 у Данії, а не в Румунії. Туди вони вирушать на другий етап підготовки.

Про це повідомив віцепрезидент з міжнародних зв'язків виробника літаків Lockheed Martin Рей Піселлі, пише DefenseRomania.ro.

Підготовка центру тренування пілотів F-16 у Румунії набирає обертів – американська компанія Draken International, субпідрядник Lockheed Martin уже опублікували оголошення про вакансії пілотів-інструкторів F-16. Навчальний центр у Румунії розташовуватиметься недалеко від Фетешті, на військовому аеродромі "Борча". Інструктори і техніки, найняті Draken, будуть цивільними особами.

Отже, Румунія надасть інфраструктуру на авіабазі "Борча", Нідерланди нададуть літаки, а Lockheed Martin через субпідрядника Draken International проведе навчання.

Проте, за словами віцепрезидента з міжнародних зв'язків Lockheed Martin Рея Піселлі, українські військові навчатимуться в Румунії тільки наприкінці 2024 року.

До цього пілоти ВПС України почнуть навчання польотам на F-16 на авіабазі "Скридструп" у Данії вже в серпні. Воно складатиметься з тестування та відбору українських кадрів, уроків мови, а згодом теоретичної та практичної підготовки. Мета полягає в тому, щоб українські ВПС мали базові навички та умови для польотів, а також обслуговування літаків F-16.

Але скільки часу піде на перенавчання пілотів з радянських літаків МіГ на винищувачі F-16, сказати точно не можна.

"Це залежить від кваліфікації пілотів, як з погляду сучасних винищувачів, так і від їхнього досвіду, а також від того, наскільки добре вони володіють англійською", – каже командувач данської армії генерал Флеммінг Лентфер.

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