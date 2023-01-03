Стали відомі секретні подробиці обміну колаборанта Медведчука на українських військових

Запит на обмін підозрюваного у держзраді одного з колишніх лідерів партії ОПЗЖ Віктора Медведчука надійшов саме від російської сторони

У вересні 2022 року відбувся найбільший обмін полоненими України з рф. Україна повернула 215 військовослужбовців, 108 із яких – бійці полку Азов. Серед них були п'ятеро командирів захисників Азовсталі Денис "Редіс" Прокопенко, Дмитро "Волина" Волинець, Святослав "Калина" Пономар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Росії віддали 55 полонених, які, за словами голови ОП Андрія Єрмака, "не мають жодного інтересу" для України. Серед них — Медведчук.

Запит на обмін підозрюваного у держзраді одного з колишніх лідерів партії ОПЗЖ Віктора Медведчука надійшов саме від російської сторони, інформує Цензор із посиланням на турецьке видання Hurriyet.

"Запит (на обмін Медведчука, – ред.) походив від росіян, і коли українці погодилися, переговори відбулися в Анкарі, Туреччина, на базі Національної розвідувальної організації. Переговори зайняли певний час", – йдеться у матеріалі.

Обмін було вирішено проводити в Туреччині. При цьому російська сторона висунула умову, щоб командири "Азова" не поверталися в Україну, а залишилися в Туреччині. Україна погодилась.

У день обміну літаки з України та рф приземлилися в аеропорту Анкари.

Турецьке видання пише, що після приземлення під наглядом співробітників турецької розвідки до російського літака увійшли українські офіційні особи, а до українського – російські.

Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.