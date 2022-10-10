CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПожежні служби Польщі перевіряють стан бомбосховищ країни та складають опис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стан бомбосховищ перевіряють у Польщі
Фото: з вільного доступу
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік у коментарі Polsat News.
"Ми маємо 62 000 таких об'єктів по всій країні. Пожежники перевіряють їх стан, оснащення та придатність до експлуатації. Якщо вони не придатні, ми вживемо заходів щодо їх адаптації", - сказав Васік.
За його словами, Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.
"Це рутинна діяльність. Цю акцію було заплановано деякий час тому", - додав він.
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10 10 2022 21:31 МЕДІА
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