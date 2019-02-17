Стан здоров'я екс-розвідника Росії Скрипаля погіршився, - The Sunday Times

Стан здоров'я колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого отруїли у березні 2018 року у британському місті Солсбері, погіршився.

Про це повідомляє газета The Sunday Times з посиланням на джерело в розвідці Британії, інформує "Громадське".

За даними джерел газети, Скрипаль перебуває вдома під наглядом лікарів. Медики побоюються, що росіянин навряд зможе позбутися від наслідків отруєння.

Джерело видання у поліції розповіло, що потерпілий "деякий час" продовжить отримувати медичну допомогу.

Співрозмовник газети повідомив, що наразі невідомо, як почуватиметься Скрипаль, оскільки вплив застосованої проти нього речовини мало вивчений.

"Сама речовина, ймовірно, виведеться [з організму], але наслідки його впливу можуть зберігатися довго", - зазначив доцент університету Ноттінгема Уейн Картер.

Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.