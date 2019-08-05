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Стан здоров'я українського політв'язня Балуха погіршився, - адвокатка

"Балуха вкотре запроторили до ШІЗО"
Адвокатка Ольга Дінзе 7 травня відвідала українського політв’язня Володимира Балуха у виправній колонії у Тверській області.
Стан здоров Фото: radiosvoboda.org

Українець продовжує перебувати в штрафному ізоляторі, куди його вже тричі після етапування відправляли надуманих причин, повідомляє Кримська правозахисна група.

Тепер українець повинен вийти з ШІЗО 19 травня, повідомила адміністрація колонії. Там він, як і раніше, їсть лише хліб і п’є воду. Його стан здоров’я, за словами адвокатки, помітно погіршився. 

"В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все свідчить про хвороби нирок", - йдеться у повідомленні.

Водночас представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха. 

Причиною відмови у колонії назвали те, що Балух є громадянином РФ. Жодної інформації, яка б це підтверджувала, там не надали.

Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.

25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

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08 05 2019 12:27
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