Стан здоров'я українського політв'язня Балуха погіршився, - адвокатка
Українець продовжує перебувати в штрафному ізоляторі, куди його вже тричі після етапування відправляли надуманих причин, повідомляє Кримська правозахисна група.
Тепер українець повинен вийти з ШІЗО 19 травня, повідомила адміністрація колонії. Там він, як і раніше, їсть лише хліб і п’є воду. Його стан здоров’я, за словами адвокатки, помітно погіршився.
"В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все свідчить про хвороби нирок", - йдеться у повідомленні.
Водночас представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха.
Причиною відмови у колонії назвали те, що Балух є громадянином РФ. Жодної інформації, яка б це підтверджувала, там не надали.
Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.
25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.
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