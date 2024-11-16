Становище російського війська гірше, ніж здається – CNN

За останній рік у районі Покровська росіяни втратили п’ять дивізій танків

Хоча ситуація на фронті виглядає поганою для України, для росії вона теж далеко не така райдужна, як намагається подавати російська пропаганда. Особливо якщо порівняти російські втрати із їхніми територіальними здобутками.

Про це пише CNN.

"росіяни зараз мають ініціативу на лінії фронту, вони успішно використали тактичні переваги та зміцнюють ці тактичні досягнення. росіяни діють, і вони змушують українців відповідати. Це не добре, тому що ви програєте війни, постійно перебуваючи в обороні. … Вас просто заганяють у кут, і вам доводиться вибирати з низки поганих варіантів", – сказав CNN Джордж Баррос, фахівець з вивчення росії в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Наразі Україна має кілька проблемних ділянок на фронті. Одна з них – район Куп’янська. Це місто до війни було важливим транспортним вузлом, і зараз над ним нависла загроза повторної окупації росіянами. Якщо це станеться, виникне додатковий тиск на Харків, друге за величиною місто України.