Становище російського війська гірше, ніж здається – CNN
16 листопада 2024, 19:53
Фото: з вільного доступу
За останній рік у районі Покровська росіяни втратили п’ять дивізій танків
Хоча ситуація на фронті виглядає поганою для України, для росії вона теж далеко не така райдужна, як намагається подавати російська пропаганда. Особливо якщо порівняти російські втрати із їхніми територіальними здобутками.
Про це пише CNN.
"росіяни зараз мають ініціативу на лінії фронту, вони успішно використали тактичні переваги та зміцнюють ці тактичні досягнення. росіяни діють, і вони змушують українців відповідати. Це не добре, тому що ви програєте війни, постійно перебуваючи в обороні. … Вас просто заганяють у кут, і вам доводиться вибирати з низки поганих варіантів", – сказав CNN Джордж Баррос, фахівець з вивчення росії в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Наразі Україна має кілька проблемних ділянок на фронті. Одна з них – район Куп’янська. Це місто до війни було важливим транспортним вузлом, і зараз над ним нависла загроза повторної окупації росіянами. Якщо це станеться, виникне додатковий тиск на Харків, друге за величиною місто України.
Інший проблемний відтинок фронту – район міста Курахове, що приблизно за 40 кілометрів на південь від Покровська. Останній теж часто називали ключовим логістичним вузлом на цьому напрямку фронту. Ще влітку лунали побоювання, що росіяни ось-ось захоплять Покровськ, але цього не сталося досі.
Баррос зазначив, що ситуація навколо Покровська є лише одним із прикладів неспроможності росії досягти власних, публічно заявлених цілей, попри удавану легкість російських просувань.
"Вони намагалися захопити Покровськ цієї осені, але вони відмовилися від цієї оперативної мети і фактично почали наступати в іншому напрямку", – сказав Баррос і додав, що це наслідок не лише недостатності російських ресурсів, але й результат зусиль України в обороні.
За підрахунками ISW, лише візуально засвідчених втрат російської техніки за останній рік в районі Покровська вистачило б на п’ять механізованих дивізій. Йдеться про сотні танків і бронетранспортерів.