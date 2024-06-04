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Starbucks планує повернутись до росії

04 червня 2024, 14:43
Starbucks планує повернутись до росії
Фото: з вільних джерел
Компанія вже подала заявки на реєстрацію восьми товарних знаків.

Про це стало відомо з даних Роспатенту. 

Так відповідно до документу назви будуть наступні: 

"Старбакс кофе", "frappuccino", "Starbucks" і "Starbucks coffee".

В травні 2022 року компанія заявила, що йде з російського ринку. Проте продовжить надавати підтримку 2 тисячам співробітників в рф, включаючи виплати впродовж шести місяців і допомогу з працевлаштуванням.

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії було 130 кав'ярень Starbucks, перша з них відкрилася у 2007 році.

Ще в травні 2022 року ми писали, що Starbucks йде з рф через майже 15 років роботи

Тоді мережа приєдналася до низки провідних західних брендів, що залишають росію через війну проти України.

 

РосіяStarbucks

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