Starbucks планує повернутись до росії

Компанія вже подала заявки на реєстрацію восьми товарних знаків.

Про це стало відомо з даних Роспатенту.

Так відповідно до документу назви будуть наступні:

"Старбакс кофе", "frappuccino", "Starbucks" і "Starbucks coffee".

В травні 2022 року компанія заявила, що йде з російського ринку. Проте продовжить надавати підтримку 2 тисячам співробітників в рф, включаючи виплати впродовж шести місяців і допомогу з працевлаштуванням.

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії було 130 кав'ярень Starbucks, перша з них відкрилася у 2007 році.