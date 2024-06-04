Starbucks планує повернутись до росії
Про це стало відомо з даних Роспатенту.
Так відповідно до документу назви будуть наступні:
"Старбакс кофе", "frappuccino", "Starbucks" і "Starbucks coffee".
В травні 2022 року компанія заявила, що йде з російського ринку. Проте продовжить надавати підтримку 2 тисячам співробітників в рф, включаючи виплати впродовж шести місяців і допомогу з працевлаштуванням.
За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії було 130 кав'ярень Starbucks, перша з них відкрилася у 2007 році.
Ще в травні 2022 року ми писали, що Starbucks йде з рф через майже 15 років роботи.
Тоді мережа приєдналася до низки провідних західних брендів, що залишають росію через війну проти України.