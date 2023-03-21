Starlink блокує роботу над водою і окупованою територією – The Economist

На терміналах Starlink в Україні встановлені блоки, які не дозволяють працювати як на окупованих територіях росії, так і над водою.

Повідомляє The Economist

"Starlink тепер використовує геофіксацію для блокування використання своїх терміналів - не лише над окупованою Росією територією всередині України, але й, за словами джерела в українській військовій розвідці, над водою і коли приймач рухається зі швидкістю понад 100 км/год", пише видання.

І додають, тому українські розробники безпілотників тепер використовують низку інших, більш дорогих систем зв'язку, причому часто на одному апараті встановлюють кілька систем.

Видання посилається на інсайдера з оборонної промисловості, який на умовах анонімності заявив, що найближчими тижнями Україна має отримати значний і високотехнологічний потенціал.

За словами посадовця, росіяни все ще дуже вдало можуть глушити частоти, підробляти GPS, відправляти безпілотник на неправильну висоту, так що він просто падає з неба.

Також експерт заявив, що загроза з боку наземних засобів ППО означає, що українські розвідувальні безпілотники не можуть бачити більше 15 км за російською лінією фронту.

Українська армія завершила велику реструктуризацію, створивши 60 нових ескадрилій ударних безпілотників, щонайменше по одній у кожній бригаді, з окремим штабом і командирами. Це перша реформа такого роду в світі, йдеться в матеріалі.

Воєнну доктрину України було оновлено, включивши до неї керівні принципи використання безпілотників.

Міноборони створило нову раду для координації роботи виробників безпілотників. Відбувається дерегуляція: усунення бар'єрів для імпорту та сертифікації.