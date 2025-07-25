Starlink не працював по всій лінії фронту в Україні
25 липня 2025, 08:07
Фото: СNN
Перебої зафіксовані не лише в Україні, а й у низці країн світу.
24 липня у роботі супутникової системи інтернет-зв'язку Starlink компанії SpaceX стався масштабний збій.
Про це свідчать дані порталу Downdetector.
Кількість скарг на роботу Starlink у світі перевищила 63 тис. о 22.27 за київським часом.
Пізніше кількість скарг почала скорочуватися, але залишається стабільно високою – їх десятки тисяч.
Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (з позивним Мадяр) написав о 22.44 у Facebook, що "Starlink ліг по всьому фронту".
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомляв у Telegram, що в російських окупантів також не працюють Starlink, які вони використовують.
Згодом Коваленко написав, що все "знову починає працювати".
Збій Starlink підтвердив у соцмережі X і глава SpaceX Ілон Маск.
"Обслуговування відновлять найближчим часом. Вибачте за збій", – написав він о 22.30 за київським часом.