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Starlink почав блокувати X (Twitter) у Бразилії

04 вересня 2024, 10:52
Starlink почав блокувати X (Twitter) у Бразилії
Фото: Укрінформ
Раніше компанія заявляла, що не робитиме цього.

Цьому передував судовий наказ про блокування соціальної мережі X (Twitter) у Бразилії. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Компанія Starlink надає послуги супутникового широкосмугового зв'язку і належить мільярдеру Ілону Маску. 

Вчора в компанії заявили, що виконує постанову Верховного суду Бразилії про блокування доступу до соцмережі X (Twitter) в країні. Це сталося через день після того, як вона повідомила регулюючий орган держави про те, що не виконуватиме цю постанову.

Агенція пише, що Starlink стала новим полем битви між Маском і Бразилією, адже суддя вищої судової інстанції Олександр де Мораес розпорядився заморозити рахунки компанії, щоб використати їх для оплати штрафів, які належать компанії Маска.

"Незважаючи на незаконне поводження зі Starlink, пов'язане із заморожуванням наших активів, ми виконуємо наказ про блокування доступу до X у Бразилії", - заявили у компанії Starlink.

Компанія має понад 200 000 клієнтів у цій латиноамериканській країні.

Агенство додає, у понеділок бразильський телекомунікаційний регулятор Anatel повідомив, що Starlink поінформувала його про своє рішення не виконувати розпорядження судді Мораеса. Постанова вимагала від усіх інтернет-провайдерів заблокувати доступ до соцмережі Х у країні.

Але представник Anatel повідомив Reuters, що Starlink змінила рішення. У вівторок компанія повідомила регулятора, що завершить блокування протягом кількох годин.

Anatel тим часом підтвердив, що Starlink вже почав відключати доступ до X у Бразилії.

 
бразиліяstarlinkX (Twitter)

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