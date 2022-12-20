Starlink знизив вартість для українців

Провайдер супутникового інтернету Starlink знизив ціни на своє обладнання для українців одразу на 100 доларів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Так, вартість замовлення Starlink знизили на $100 – із $700 до $600. Ціна ж підписки залишилася колишньою – $75.

Ціна в $600 за замовлення і $75 за передплату однакова для всіх регіонів України.

Вартість місячної абонплати на Starlink останнім часом коливалася. Спочатку знизилася приблизно зі $100 до $60 на День Незалежності України 24 серпня, натомість у листопаді зросла до $75 доларів.

Раніше повідомлялось, що Україна у найближчі місяці отримає понад 10 тисяч антен Starlink.