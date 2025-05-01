Стармер і Макрон переконали Трампа, що росія є ненадійним партнером – Politico

Стратегія Британії щодо України ось-ось буде випробувана.

Президент США Дональд Трамп змінив риторику про президента рф Володимира путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку прем’єра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це пише Politico, посилаючись на джерела в європейських урядах, на умовах анонімності.

Видання зазначає, що зміна курсу Трампа стала результатом координації між Лондоном, Парижем і Вашингтоном.

Саме Стармер і Макрон прагнули переконати американського президента зменшити тиск на Володимира Зеленського і спрямувати частину своєї злості на путіна, використовуючи аргумент, що путін виставляє Трампа дурнем.

"Публічна критика президента США на адресу путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення – їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди", - йдеться в матеріалі.

Важливу роль у переговорах з американською адміністрацією відігравали радник з національної безпеки Британії Джонатан Пауелл і міністр оборони Джон Гілі, а зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернеттом.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі сказав, що лише цього року мав 13 розмов із державним секретарем США Марко Рубіо, Стармер і Трамп – "майже" стільки ж.

"Зеленському однозначно вдалося вплинути на хід думок Трампа в Римі". Британія та Франція постійно наголошували, що путін "виявляє неповагу , постійно порушуючи перемир’я, яке сам же й проголосив, – сказав один із колишніх британських послів на умовах анонімності.

Він додав, що це стало особливо чутливою темою, оскільки Трамп "чутливо реагує на людські жертви – це його справді турбує".

"На цей момент Трамп зрозумів, що путіну не можна довіряти. Це те, що президент Франції постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія", – додав неназваний французький посадовець.

Однак Лондон і Франція змушені з тривогою чекати, чи витримає жорсткіша позиція президента США щодо путіна його нетерпіння швидше рухатися далі.

Старший науковий співробітник американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер також зауважив, що "у Трампа була сліпа зона щодо путіна, який ігнорував запити США". "Але його нещодавні заяви в соцмережах натякають на те, що він почав відчувати, що путін його використовує", – підкреслив Пайфер.