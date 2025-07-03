Стармер може піти у відставку впродовж кількох місяців – ЗМІ

Все через зростання невдоволення в Лейбористській партії

Прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, можливо, доведеться піти у відставку протягом кількох місяців, якщо його уряд продовжить демонструвати слабкі результати. Таке припущення висловили двоє високопоставлених депутатів від Лейбористської партії.

Про це заявив заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс.

За словами джерел Коутса Стармера попередили: якщо лейбористи погано виступлять на виборах у травні наступного року в Уельсі, Шотландії та Лондоні, це може означати кінець його перебування на Даунінг-стріт.

"Рівень нещастя та відчаю в деяких частинах Лейбористської партії настільки вражаючий, що саме зараз, у першу річницю, я чую від міністрів уряду, що Стармеру, можливо, доведеться піти у відставку за кілька місяців", – зазначив Коутс.