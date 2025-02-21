Стармер може врятувати Україну і стати "улюбленим політиком" Трампа – The Times

Задля втілення цього плану потрібно зробити три важливі кроки.

У британського прем'єр-міністра Кіра Стармера є усі шанси закінчити війну в Україні, убезпечити Європу та налагодити відносини з Дональдом Трампом.

Про це йдеться в матеріалі The Times.

Екс спеціальний радник Даунінг-стріт Едвард Дрюс вважає, для цього йому потрібно забезпечити виконання трьох кроків.

"Перше - це кубик Рубіка з гарантією безпеки Великої Британії та Європи", - пише колишній радник.

А замість того, щоб безуспішно намагатися переконати Трампа прийняти Україну в НАТО, Стармеру потрібно створити "Frukus": альянс Франції, Великої Британії і США.

Саме США стоять на останньому місці в абревіатурі, адже вони забезпечуватимуть гарантії безпеки лише протягом семи років. Після цього Польща і Німеччина замінять США, і Frukus перетвориться на "Друзів України і США".

Проте всі країни-учасниці нададуть Україні гарантії за статтею 5- територія, яку Україна утримує за лінією перемир'я, узгодженою США.

Журналіст описує як приклад перемир'я між Північною і Південною Кореєю, яке "витримало випробування часом: 71 рік і більше".

В той же час, прем’р Великої Британії може сказати Трампу, що ми хочемо, щоб наш континент стояв на своїх власних ногах... Ми просто просимо вас проявити щедрість і надати американську підтримку на перші роки, щоб "Frukus" почав працювати. Якщо хочете, стабілізаційні колеса, щоб привести в рух європейський велосипед.

Наступний, другий пункт - план з охорони кордону України без участі США.

Стармеру потрібно "відмовитися від риторики про розміщення британських і французьких військ в Україні, що може зірвати спроби США швидко врегулювати конфлікт", але забезпеченням безпеки на кордоні України мають займатися миротворці ООН, а не західні війська або європейські миротворці.

Також війська не повинні оплачуватися з бюджету ООН, а задля фінансування використовувати для цих цілей податок на продаж російських енергоносіїв.

"Запропонуйте Європі відремонтувати і перезапустити один комплект газопроводу "Північний потік", а на помірні поставки російських енергоносіїв фінансувати нейтральних миротворців України", - додає аналітик.

Третій крок - створення нового департаменту під керівництвом Великої Британії, який стежитиме за виконанням умов, досягнутих за посередництва США. Місія не має бути покладена на ЄС чи ОБСЄ, які не змогли виконати Мінські угоди, наголошує аналітик.

"Назвіть цей офіс "Департаментом дипломатичного забезпечення" (Dode), дипломатичним братом "DOGE" Елона Маска... Запропонуйте, щоб він звітував перед Білим домом і Держдепартаментом, щоб США були легко поінформовані та забезпечували "тінь сили", - йдеться в статті.

Експерт підсумовує, що якщо цьому департаменту вдасться запобігти відновленню конфлікту, це заощадить США сотні мільярдів доларів.

"Якби Стармер представив цю трилогію обіцянок, Трамп напевно назвав би прем'єр-міністра своїм новим "улюбленим світовим лідером", - додає він.