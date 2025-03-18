Стармер обговорив із Трампом підтримку України та плани "коаліції охочих"

Дзвінок між лідерами відбувся пізно ввечері в понеділок 17 березня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив президенту США Дональду Трампу про переговори між "коаліцією охочих" щодо зміцнення України та надання підтримки в разі укладення мирної угоди з росією, зазначив сьогодні його речник.

Про це пише Reuters.

Речник британського прем’єра розповів, що телефонна розмова між Стармером і Трампом відбулася пізно ввечері в понеділок, 17 березня.

"Прем'єр-міністр поінформував президента про стан справ у коаліції (рішучих). Він повторив, що всі повинні працювати разом, щоб поставити Україну у якомога сильнішу позицію для забезпечення справедливого і тривалого миру", – сказав речник Стармера.

Зазначимо, близько десятка країн, зокрема, Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою.