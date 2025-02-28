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Стармер прийме в Лондоні Зеленського та європейських лідерів

28 лютого 2025, 10:57
Стармер прийме в Лондоні Зеленського та європейських лідерів
Фото: Getty Images
Вони обговорять гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з росією.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 2 березня прийме в Лондоні президента України Володимира Зеленського та понад десяток інших європейських лідерів. Вони обговорять гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з рф.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Зустріч дасть змогу Стармеру і президенту Франції Еммануелю Макрону проінформувати своїх європейських союзників про свої бесіди у Вашингтоні цього тижня з президентом Дональдом Трампом, під час яких вони намагалися переконати його пообіцяти військову "підтримку США, якщо москва в майбутньому порушить потенційну мирну угоду.
 
За даними канцелярії прем'єр-міністра, Стармер також запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.
 
Очікується також присутність генерального секретаря НАТО Марка Рютте і президентів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн і Антоніу Кошти.
 
У його офісі додали, що Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі із Зеленським та італійським прем'єр-міністром Джорджею Мелоні.
 
 

 

війна в Україніросія окупантиСтармер

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