Стармер відреагував на відмову путіна зустрітися з Зеленським

Він також закликав до подальших санкцій проти росії.

російський диктатор путін відмовився приїжджати у Стамбул на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, тому що "тягне час". Адже він не хоче швидкого припинення вогню.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє The Guardian.

Стармер зазначив, що путін "стоїть на шляху" до припинення вогню між росією та Україною.

"Те, що сталося сьогодні, - ще один доказ того, що саме путін тягне час. Саме путін є причиною затримки припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила про те, що вона хоче домогтися 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме путін стоїть на шляху до цього миру", - наголосив він.