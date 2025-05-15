Стармер відреагував на відмову путіна зустрітися з Зеленським
15 травня 2025, 21:33
Фото: Getty Images
Він також закликав до подальших санкцій проти росії.
російський диктатор путін відмовився приїжджати у Стамбул на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, тому що "тягне час". Адже він не хоче швидкого припинення вогню.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє The Guardian.
Стармер зазначив, що путін "стоїть на шляху" до припинення вогню між росією та Україною.
"Те, що сталося сьогодні, - ще один доказ того, що саме путін тягне час. Саме путін є причиною затримки припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила про те, що вона хоче домогтися 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме путін стоїть на шляху до цього миру", - наголосив він.
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що союзники України "повинні діяти та чинити тиск на путіна" на тлі невизначеності щодо мирних переговорів у Туреччині.
Він також закликав до подальших санкцій проти росії.
"Нам потрібно чинити тиск на путіна, який допоможе змусити його сісти за стіл переговорів. Зараз для нього настав час провести переговори й покласти край цим бойовим діям", - зазначив Гілі.
За його словами, у російського диктатора є можливість припинити війну: він може приїхати в Стамбул і провести переговори, а також віддати наказ про припинення вогню.