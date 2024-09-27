Стармер вперше зустрівся з Трампом

Стармер раніше заявляв, що хотів би зустрітися з обома кандидатами напередодні президентських виборів у США.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів двогодинну вечерю з колишнім президентом США та кандидатом від республіканців на виборах-2024 Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Про це повідомляє BBC.

Це перша зустріч Стармера з Трампом. До вечері також приєднався міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Стармер перебував у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН. Ні уряд Британії, ні Трамп поки що не повідомляли, які теми обговорювалися на зустрічі.

Прем'єр-міністр лише назвав позитивним моментом те, що він мав можливість зустрітися з кандидатом у президенти від Республіканської партії “для встановлення відносин”.

"Я справді думаю, що він дуже приємний. Він провів чудові перегони, дуже добре впорався … Він дуже популярний", — сказав Трамп перед зустріччю.

Лейбористський уряд Британії намагається налагодити відносини, після того, як його високопосадовці критикували Трампа в минулому.

Леммі, зокрема, називав Трампа "расистом". Навіть Стармер свого часу критикував колишнього президента США.

У 2019 році, після того, як Трамп підтримав Бориса Джонсона на посаду лідера консерваторів у Великій Британії, Стармер написав у твіттері: "Підтримка Дональда Трампа говорить все, що вам потрібно знати про те, що не так з політикою Бориса Джонсона і чому він не підходить на посаду прем'єр-міністра".

Стармер під час поїздки до США не зустрічався з кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс. Гарріс і британський прем'єр також ніколи не зустрічалися раніше.

Стармер заявляв, що хотів би зустрітися з обома кандидатами напередодні президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада. За словами британського лідера, він “очевидно” все ще хоче поговорити з віцепрезидентом Гарріс.

"Я дуже вірю в особисті відносини на міжнародній арені. Я вважаю, що дуже важливо знати, хто є твоїм партнером у будь-якій країні, знати його особисто, знайомитися з ним віч-на-віч", - додав Стармер.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не зробить президентство Трампа більш вразливою позицію Британії на світовій арені, коли йдеться про підтримку України, прем'єр-міністр сказав, що у Лондона були особливі відносини з США протягом тривалого часу, сформовані в дуже складних обставинах.

"Це завжди стоїть вище, хто б не займав конкретну посаду, чи то в США, чи то у Великій Британії", - додав він.