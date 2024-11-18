Стармер закликає лідерів G20 "подвоїти" підтримку України

Стармер вважає, що дуже важливо "надати Україні підтримку, якої вона потребує, так довго, як вона цього потребує".

Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, закликатиме лідерів G20 "подвоїти" підтримку України, оскільки він прагне забезпечити допомогу Києву напередодні інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США в січні. Стармер також розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца, який цього тижня розмовляв з президентом росії владіміром путіним: "це справа канцлера Шольца, з ким він розмовляє. Я не планую розмовляти з путіним".

Про це повідомляє Financial Times.

"Я збираюся зробити посилення підтримки України головним питанням мого порядку денного під час саміту G20, тому що ми бачили 1000 днів агресії, 1000 днів самопожертви з боку українців", — зазначив Стармер напередодні саміту G20 в у Ріо-де-Жанейро, який відбудеться 18-19 листопада.

Стармер додав, що участь північнокорейських військ разом з російськими військовими має додаткові "наслідки для безпеки" Європи та Тихоокеанського регіону.