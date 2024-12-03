Стармер зробив заяву про мирні переговори України та рф – Reuters

Стармер визнав, що мирні переговори можуть покласти край війні в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер визнав, що мирні переговори можуть покласти край війні в Україні, а також заявив про необхідність посилити підтримку України, щоб поставити країну в найвигідніше становище для мирних переговорів.

Стармер попередив, що перемога росії в Україні поставить під загрозу безпеку, стабільність і процвітання Європи, особливо тому, що це може підбадьорити союзників росії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну і робити все необхідне для її самооборони стільки, скільки буде потрібно. Щоб поставити Україну в максимально сильне становище для переговорів, щоб вони могли забезпечити справедливий і міцний мир на своїх умовах, що гарантує їхню безпеку, незалежність і право самим обирати своє майбутнє", - сказав Стармер.

Як прокоментував Reuters представник британського уряду, це було найчіткіше формулювання Стармера з приводу завершення війни з росією шляхом переговорного врегулювання. У своїх попередніх коментарях Стармер говорив, що війна має закінчитися, коли росія покине міжнародно визнані кордони України.