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Старшому синові Трампа надіслали невідому речовину і погрозу смерті – Bloomberg

27 лютого 2024, 08:57
Старшому синові Трампа надіслали невідому речовину і погрозу смерті – Bloomberg
Фото: dpa
Родина республіканця не вперше отримує конверти із загадковим білим порошком.

Дональд Трамп-молодший, син експрезидента США, отримав на адресу свого будинку у Флориді лист, в якому містилася погроза смерті та невідома біла речовина. 

Про це пише Bloomberg.

Старший син республіканця сам відкрив конверт. На місце були викликані представники спецслужб. За попередніми даними, білий порошок не становив загрози, проте його вивчення у лабораторії триває.

Для родини Трампа це далеко не перший подібний випадок. У 2018 році ексдружина Трампа-молодшого Ванесса навіть потрапила до лікарні після того, як відкрила конверт із білою речовиною, хоча пізніше порошок визнали нешкідливим. А за два роки до того такий само "лист" отримав інший син Трампа, Ерік. Ще два конверти були надіслані на адресу передвиборчого штабу у "Трамп Тауерс". В усіх випадках речовина виявлялася нетоксичною.

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