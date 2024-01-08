Стартувала перша за понад 50 років комерційна місія США на Місяць

На борту знаходяться останки акторів "Зоряного шляху", колишніх президентів та астронавтів.

З мису Канаверал у Флориді успішно стартувала нова ракета-носій Vulcan Centaur. На її борту знаходиться посадковий модуль, який може стати першим приватним апаратом, який здійснив посадку на Місяці.

Про це повідомляє CNN.

Це також перша місія посадки на супутник Землі, запущена з США з 1972 року.

Розробка ракети є спільним підприємством Boeing та Lockheed Martin. На її борту знаходився модульний модуль Peregrine ("Сапсан"). Він уже відокремився від ракети-носія і почав свій рух до орбіти Місяця.

Якщо місія йтиме за планом, Peregrine здійснить посадку на супутник нашої планети 23 лютого.

Розробкою модуля займалася компанія Astrobotic Technology. Його назвали на честь сапсана – найшвидшого птаха у світі. NASA заплатило Astrobotic 108 мільйонів доларів за розробку Peregrine та проведення наукових експериментів на поверхню Місяця. Але агентство було лише одним із замовників. З 20 корисних вантажів, які доставить Peregrine на Місяць, п'ять є науковими інструментами NASA. Інші 15 належать широкому колу клієнтів.

На модулі знаходяться людські останки, отримані від двох комерційних компаній, що займаються космічними похованнями - Elysium Space і Celestis. Це викликало неприйняття у навахо, найбільшої групи корінних американців у Сполучених Штатах. Вони стверджують, що доставка людських останків на поверхню супутника Землі є образою для багатьох культур, які вважають Місяць священним.

Об'єкт, який розмістила на борту модуля Celestis, містить 256 капсул з останками людей, включаючи зразки ДНК колишніх президентів США Джона Ф. Кеннеді, Джорджа Вашингтона та Дуайта Ейзенхауера. Крім того, на Місяць було запущено останки творців та акторів серіалу "Зоряний шлях", астронавтів місій "Аполлон" та інших людей.

Як зазначає видання, подією стала не лише очікувана посадка на Місяць, а й запуск ракети сам собою. Ракета є одним із найочікуваніших нових літальних апаратів за останні роки. Якщо місія виявиться успішною, вона може змінити правила гри для всієї індустрії.