Стартувала зимова сесія ПАРЄ: обговорюватимуть становище українських дітей

Делегація з України подала запит на проведення дебатів за терміновою процедурою щодо становища дітей в Україні.

Остаточний порядок денний депутати затвердять на відкритті сесії, повідомляє Укрінформ.

Попередньо в четвер під час одного із засідань зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка розпочинається сьогодні Страсбурзі.

На відкритті сесії Асамблеї буде обрано президента, а також будуть голосувати за нову Комісарку з прав людини. Дуня Міятович, Комісарка з прав людини, термін повноважень якої спливає, виступить на засіданні у понеділок.

Серед пунктів порядку денного зимової сесії також дебати щодо останніх подій на Близькому Сході та звинувачення у системних тортурах у місцях позбавлення волі в Європі.