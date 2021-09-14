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Статую чорношкірої рабині осквернили білою фарбою у Франції

Мерія Бордо заявила, що подасть позов про порушення кримінальної справи, оскільки вважає напад расистським за своїм характером
У Франції невідомі осквернили статую чорношкірої рабині у місті Бордо, помалювавши її білою фарбою – міська влада заявляє про явно расистський контекст нападу.
Статую чорношкірої рабині осквернили білою фарбою у Франції Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
 
Бронзова статуя встановлена на честь Модест Тестас, рабині родом з Ефіопії, яку купила родина з Бордо у XVIII столітті. Тестас відправили на карибський острів Гаїті для роботи на цукровій плантації.
 
Пізніше вона була перевезена в Сполучені Штати і звільнена після смерті її французького власника. Потім вона оселилася в західній частині Гаїті і померла у віці 105 років. Одним з її нащадків є колишній президент Гаїті Франсуа Дені Лежитім.
 
Статую виявили помальованою білою фарбою у понеділок вранці, тепер вона вже очищена.
 
Мерія Бордо заявила, що подасть позов про порушення кримінальної справи, оскільки вважає напад расистським за своїм характером.
 
Статую Тестас відкрили у 2019 році як один із безлічі жестів, спрямованих на роботу з колоніальним минулим Бордо, одним з найбільших центрів работоргівлі в країні.
 
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14 09 2021 12:18
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