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Став відомий детальний вміст 18-го пакета санкцій ЄС проти рф

18 липня 2025, 13:13
Став відомий детальний вміст 18-го пакета санкцій ЄС проти рф
Фото: з відкритих джерел
Співрозмовник ширше розкрив деталі санкційного пакета, про які узагальнено вже повідомляла висока представниця ЄС Кая Каллас.
У Брюсселі неофіційно розкрили детальніший вміст щойно схваленого 18-го пакета санкцій ЄС проти росії.
 
Про це "Європейській правді" стало відомо від джерела у Раді ЄС. 
 
Співрозмовник ширше розкрив деталі санкційного пакета, про які узагальнено вже повідомляла висока представниця ЄС Кая Каллас.
 
В енергетичній сфері йдеться про:
 
  • зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, аби він мав ефект; 
  • заборона імпорту нафтопродуктів з переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Британії, США, Канади); 
  • нова заборона на транзакції, пов’язані з "Північними потоками", у тому числі для надання товарів чи послуг, що має "поставити хрест" на майбутньому використанні трубопроводів;
  • санкції проти 105 суден так званого "тіньового флоту", що збільшує загальну їхню кількість у списку до понад 400. Водночас три японських судна з попередніх списків виключили.

 

У фінансовій сфері:

  • розширення вже існуючих санкцій на SWIFT до повної заборони транзакцій, із включенням ще 22 російських банків – що майже подвоїть список;
  • заборона на транзакції з російським фондом прямих інвестицій, його інвестиціями і фінансовими установами, що підтримують ці інвестиції. Під санкції потрапили 4 російських компанії, у які здійснювалися інвестиції. 
  • пониження критеріїв для санкцій проти фінансово-кредитних установ у третіх країнах за сприяння рф в обході санкцій, у тому числі нафтових, і підтримці її ОПК.
 
У торговельній сфері:
 
  • санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), 4 у Туреччині;
  • додаткові експортні заборони для ускладнення рф доступу до технологій, що застосовуються в ОПК, у тому числі станків, які використовуються у процесі виробництва "Іскандерів";
  • розширення заборони на транзит на нові види товарів, що використовуються у будівництві, транспорті та енергетиці; 
  • розширення експортної заборони (список поповнився деякою продукцією машинобудівної галузі, хімічної промисловості, деяких металів і пластиків). 
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