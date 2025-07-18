Став відомий детальний вміст 18-го пакета санкцій ЄС проти рф
18 липня 2025, 13:13
Фото: з відкритих джерел
Співрозмовник ширше розкрив деталі санкційного пакета, про які узагальнено вже повідомляла висока представниця ЄС Кая Каллас.
У Брюсселі неофіційно розкрили детальніший вміст щойно схваленого 18-го пакета санкцій ЄС проти росії.
Про це "Європейській правді" стало відомо від джерела у Раді ЄС.
Співрозмовник ширше розкрив деталі санкційного пакета, про які узагальнено вже повідомляла висока представниця ЄС Кая Каллас.
В енергетичній сфері йдеться про:
- зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, аби він мав ефект;
- заборона імпорту нафтопродуктів з переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Британії, США, Канади);
- нова заборона на транзакції, пов’язані з "Північними потоками", у тому числі для надання товарів чи послуг, що має "поставити хрест" на майбутньому використанні трубопроводів;
- санкції проти 105 суден так званого "тіньового флоту", що збільшує загальну їхню кількість у списку до понад 400. Водночас три японських судна з попередніх списків виключили.
У фінансовій сфері:
- розширення вже існуючих санкцій на SWIFT до повної заборони транзакцій, із включенням ще 22 російських банків – що майже подвоїть список;
- заборона на транзакції з російським фондом прямих інвестицій, його інвестиціями і фінансовими установами, що підтримують ці інвестиції. Під санкції потрапили 4 російських компанії, у які здійснювалися інвестиції.
- пониження критеріїв для санкцій проти фінансово-кредитних установ у третіх країнах за сприяння рф в обході санкцій, у тому числі нафтових, і підтримці її ОПК.
У торговельній сфері:
- санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), 4 у Туреччині;
- додаткові експортні заборони для ускладнення рф доступу до технологій, що застосовуються в ОПК, у тому числі станків, які використовуються у процесі виробництва "Іскандерів";
- розширення заборони на транзит на нові види товарів, що використовуються у будівництві, транспорті та енергетиці;
- розширення експортної заборони (список поповнився деякою продукцією машинобудівної галузі, хімічної промисловості, деяких металів і пластиків).