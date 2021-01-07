Став відомий список країн, громадянам яких ЄС відкриє в'їзд з 1 липня

Видання Politico назвало одинадцять країн, які Європейський союз внесе у список так званих "безпечних" і громадянам яких дозволить вільний в’їзд з 1 липня.

За даними виданням, посли ЄС у середу затвердили рішення внести до списку Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію та Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар та Саудівську Аравію.

Раніше кореспонденти "Радіо Свобода" повідомили, що ЄС відкриє кордони для 12 країн, але вони назвали лише шість із них.

Минулого року блок через коронавірус припинив необов’язкові поїздки з країн, що не входять до ЄС. Список безпечних країн, хоч і не є обов’язковим для країн-членів, проте вони здебільшого дотримуються його.

Велика Британія знову не увійшла до списку через побоювання щодо поширення штаму "Дельта".

Примітно, що держави, для мешканців яких ЄС відновлює право вільного в'їзду, мають несуттєво відмінні від українських показники захворюваності. Так, за формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.

За даними, які використовує Європейський центр контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник складає 33,3, у Молдові - 28,8, у Вірменії - 35,2. Однак журналісти, ознайомлені з рішенням, не називають Україну у переліку тих, даним яких ЄС довіряє настільки, щоби відновити для їхніх мешканців в'їзд.

ЄС востаннє оновлював свої рекомендації щодо подорожей 18 червня.

Тоді вільний в’їзд був дозволений з Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, США та Китаю (у випадку заходів взаємності з боку Пекіна.