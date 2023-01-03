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ПОЛІТИКА

Ставлення вкрай критичне: прем’єр Польщі обговорить з українським колегою "героїзацію Бандери"

03 січня 2023, 09:05
Ставлення вкрай критичне: прем’єр Польщі обговорить з українським колегою
Фото: VYacheslav Sadovnychyi / facebook.com
До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру у Польщі ставляться вкрай критично

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що обговорить із українським колегою Денисом Шмигалем питання "героїзації" Степана Бандери на офіційних сторінках органів влади України, пише  Європейська правда з посиланням на PAP.

На прес-конференції Моравецького запитали про відзначення дня народження Степана Бандери на сторінках Верховної Ради України.

Польське агентство пише, що 1 січня у Twitter Верховної Ради було опубліковано фотографію головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА.

Допис начебто було супроводжено кількома цитатами Бандери й словами: "Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил" ("ЄП" не знайшла такого допису на жодній зі сторінок Верховної Ради в соцмережах).

"До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру ми ставимося вкрай критично, дуже-дуже негативно. У моїй першій розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я буду говорити про це дуже і дуже однозначно", – прокоментував Моравецький.

Польський прем’єр також назвав Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли відбулись "страшні українські злочини".

"Тут не можна ні в якому разі погоджуватися на якесь поблажливе ставлення щодо тих, хто не хоче визнати, що той страшний геноцид був чимось немислимим і зробити повну спокуту, повне визнання вини", – додав він.

Постать Степана Бандери й раніше була приводом для дискусій у польсько-українських відносинах. У Варшаві його вважають причетним до так званої Волинської трагедії липня 1943 року, яку там називають геноцидом польського населення, а також пропаганди недружнього ставлення до Польщі.


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