Стефанчук закликав Британію першою передати Україні літаки та далекобійні ракети
Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук під час виступу у британському парламенті закликав Британію стати лідером у питанні надання бойових літаків і далекобійних ракет.
Про це повідомляє The Guardian.
У своєму виступі перед членами британського парламенту Стефанчук заявив, що Україна готова направити своїх пілотів для навчання на західних винищувачах.
"Ми готові до більш інтенсивної підготовки українських військовослужбовців. Ми готові відправити наших пілотів на навчання на винищувачах. Ми постійно говоримо: будь ласка, передайте нам свій досвід", - заявив Стефанчук.
"Українські політики відіграють життєво важливу роль у служінні своєму народові та донесенні до світу реальності війни. Ми - друг, який буде слухати, ми - друг, який буде підтримувати і продовжуватиме підтримувати", - додав він.