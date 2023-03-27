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Стефанчук закликав Британію першою передати Україні літаки та далекобійні ракети

27 березня 2023, 18:54
Стефанчук закликав Британію першою передати Україні літаки та далекобійні ракети
Фото:LB.ua
Він зауважив, що Київ може здобути "спільну перемогу для України і світу", як тільки "отримає крила" – це перегукувалося з промовою президента Володимира Зеленського в британському парламенті минулого місяця.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук під час виступу у британському парламенті закликав Британію стати лідером у питанні надання бойових літаків і далекобійних ракет.

Про це повідомляє The Guardian.

 У своєму виступі перед членами британського парламенту Стефанчук заявив, що Україна готова направити своїх пілотів для навчання на західних винищувачах. 
"Ми готові до більш інтенсивної підготовки українських військовослужбовців. Ми готові відправити наших пілотів на навчання на винищувачах. Ми постійно говоримо: будь ласка, передайте нам свій досвід", - заявив Стефанчук.

Він також подякував Великій Британії за рішення надіслати 14 танків Challenger 2, що стало прикладом для інших країн.
 
"Сьогодні настав час для Британії стати лідером, який також відкриє двері для використання літаків і ракет дальнього радіуса дії", - заявив спікер.
 
Спікер Палати громад Ліндсі Гойл привітав свого українського колегу у Вестмінстері, сказавши йому: "Наш парламент - це ваш парламент".

"Українські політики відіграють життєво важливу роль у служінні своєму народові та донесенні до світу реальності війни. Ми - друг, який буде слухати, ми - друг, який буде підтримувати і продовжуватиме підтримувати", - додав він.
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