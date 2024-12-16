Стефанішина прокоментувала заклики союзників про зниження мобілізаційного віку в Україні

Ніхто не може диктувати Україні зниження мобілізаційного віку, заявила Стефанішина

Питання зниження мобілізаційного віку не може диктуватися Україні з-за кордону.

Про це заявила віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина у відповідь на питання Суспільного.

Зниження віку мобілізації "не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого".

"Це не позиція - це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше", - наголосила Стефанішина.

Раніше Стефанішина повідомляла, що на зустрічах із високими посадовцями Європейського Союзу обговорювався вік мобілізованих. За її словами, в України "є дуже очевидна відповідь".

"Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає ні системи планування, ні тренування, ні оснащення", - сказала тоді Стефанішина.