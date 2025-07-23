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Стефанішина запевняє, що переговори про вступ до ЄС іще реальні

23 липня 2025, 20:53
Стефанішина запевняє, що переговори про вступ до ЄС іще реальні
0льга Стефанішина зберігає оптимізм щодо того, що ЄС погодиться відкрити вступні переговори з Україною
У Києві вважають, що початок змістовних переговорів про вступ України до ЄС лишається досяжною задачею попри останні події зі зміною законодавства щодо НАБУ та жорсткою реакцією на це з боку ЄС.
 
Про це Європейській правді заявила колишня віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи статтю ЄП про майбутнє руху України до ЄС
 
Стефанішина наполягає, що відкриття переговорів з Україною, яке могло відбутися на засіданні Ради ЄС 18 липня, зірвалося через причини, не пов'язані з Україною.
 
"Рішення про відкриття першого кластера, яке готувалося на 18 липня на рівні міністрів з європейських справ, потребувало лише політичної консолідації держав-членів Європейського союзу та Єврокомісії",  – стверджує вона. 
 
Посадовиця нагадала, що до того Київ та європейські столиці отримали офіційне підтвердження того, що Україна виконали умови для початку переговорів: "Всі виходили з того, що Єврокомісія підтвердила: Україна виконала умови для відкриття першого кластера".
 
Попри події, що розгорнулися у останні дні – масові обшуки у детективів НАБУ, слідчими діями у НАБУ і САП, а також термінове ухвалення закону, що, за оцінками журналістів, знищує незалежність цих антикорупційних органів – Ольга Стефанішина зберігає оптимізм щодо того, що ЄС погодиться відкрити вступні переговори з Україною.
 
"Відкриття першого кластеру переговорів стає ще більш актуальним в розрізі останній подій, оскільки це фундаментальний блок, який так чи інакше передбачає реформування органів правопорядку", – заявила вона. "Цей діалог назрів і я впевнена, що відкрити перемовини реально. Шлях до відкриття кластера все ще відкритий", – наголосила Стефанішина.
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