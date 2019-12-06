Стіни виборчкому у Дніпрі прикрашають радянські символи

На стінах, крім портретів "творців перемоги", видно серп і молот на фоні червоної зірки та георгіївську стрічку

У приміщенні окружної виборчої комісії №24 у Дніпрі помітили на стінах дошки з забороненою радянською символікою.

"Друзі. У нас дві новини. Подання в 24 ОВК прийняли, але інтер'єр приміщення комісії засмутив", - повідомив у Facebook дніпровський осередок громадянської мережі "Опора".

На стінах, крім портретів "творців перемоги", видно серп і молот на фоні червоної зірки та георгіївську стрічку.

Також повідомляється, що члени комісії не вбачають у радянських стендах жодного порушення.

"Спостерігачі кажуть, що зараз вони знаходяться "наліво від центрального входу", а члени комісії називають це "красним уголком", - зазначила одна з активісток "Опори".

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