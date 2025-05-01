Стів Віткофф не планує стати радником з нацбезпеки – CNN

В оточенні бізнесмена говорять, що спецпредставник не розглядає цю посаду.

Спецпредставник президента США, забудовник і друг Дональда Трампа Стів Віткофф не має бажання обійняти посаду радника президента США з Нацбезпеки.

Про це повідомила журналістка CNN Алайна Трін із посиланням на три джерела в оточенні спецпредставника.

"Стів Віткофф говорив своєму оточенню, що не хоче обіймати цю посаду, і вони не очікують, що його в результаті оберуть (або що президент взагалі запропонує йому замінити Волтца)", — повідомили джерела, близькі до Віткоффа.

"Навіщо йому це? Бути обтяженим управлінням міжвідомчою роботою замість того, щоб робити те, що він робить зараз?", — прокоментував інший співрозмовник, знайомий з думкою Віткоффа.

Алайна Трін додала, що серед кандидатів, прізвища яких озвучувалися на тимчасову заміну Волтца – заступник державного секретаря Крістофер Ландау та державний секретар Марко Рубіо. Водночас Дональд Трамп розглядає варіант більш постійної заміни, повідомила вона з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями.

Водночас в оточенні Віткоффа припускають, що він все ж може стати радником, якщо Трамп особисто його попросить.

У свою чергу Politico повідомляє, що можливими претендентами на посаду, що звільнилася, є старший радник Трампа Стів Міллер, старший директор Ради нацбезпеки по боротьбі з тероризмом Себастьян Горка і спеціальний посланник Трампа з особливих місій Річард Гренелл.