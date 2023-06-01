Столтенберг: Глави МЗС країн НАТО обговорять посилення і збереження підтримки України

Він наголосив, що "москва не має права вето проти розширення НАТО".

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять перспективи вступу України до альянсу. Засідання відбудеться сьогодні, 1 червня, в Осло.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю.

Він зазначив, що протягом останніх місяців члени НАТО та партнер надали Україні безпрецедентний рівень підтримки і підтримала її прагнення приєднатися до альянсу.

"Ми також обговоримо прагнення України до членства, і всі члени альянсу погоджуються, що двері НАТО відкриті для нових членів. Усі члени альянсу також погоджуються, що Україна стане членом альянсу", - сказав генсек.

При цьому Столтенберг наголосив, що "москва не має права вето проти розширення НАТО". Водночас, за словами генсека, пріоритетом наразі залишається допомога Україні та її перемога у війні.

"Треба зробити так, щоб Україна перемогла у цій війні. І коли війна закінчиться, ми маємо забезпечити, щоб історія не повторилася, щоб ця модель російської агресії проти України справді припинилася, а отже, ми повинні мати рамки для забезпечення гарантій безпеки України після закінчення війни", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, у липні цього року у Вільнюсі пройде саміт країн НАТО. Україна очікує, що альянс підтвердить свою підтримку і ухвалить політичне рішення - надасть графік вступу до НАТО та чіткий алгоритм дій.