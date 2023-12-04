Столтенберг наголосив на непохитній підтримці Альянсом України під час зустрічі з Умєровим

Столтенберг підтвердив, що блок надаватиме довгострокову підтримку українській стороні, щоб зробити Збройні сили України "цілком сумісними" з НАТО.

Міністр оборони України Рустем Умєров та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 4 грудня, провели переговори у Брюсселі. Сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та нагальні військові потреби Сил оборони у протистоянні агресії рф.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Генсек Північноатлантичного альянсу запевнив у незмінній підтримці України з боку союзників та партнерів. Також зауважується, що зимові умови вплинуть на перебіг битв та боїв.

"З огляду на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення", - зазначили в НАТО.

Столтенберг підтвердив, що блок надаватиме довгострокову підтримку українській стороні, щоб зробити Збройні сили України "цілком сумісними" з НАТО, та "ще більше наблизити їх до Альянсу".

Глава МОУ Умєров і генсек НАТО також обговорили шлях України до членства в Північноатлантичному альянсі та зусилля нашої держави щодо реформування.

"Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, що перед цим Столтенберг зустрічався з головою МОУ Умєровим двічі: у Києві у вересні та під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні.

Раніше повідомлялось, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в її оборонній війні проти російської агресії. Він закликав країни-союзниці збільшити підтримку України та розвивати виробництво боєприпасів.