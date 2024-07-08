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ПОЛІТИКА

Столтенберг: НАТО має переконати путіна, що він не переможе на полі бою

08 липня 2024, 17:13
Столтенберг: НАТО має переконати путіна, що він не переможе на полі бою
Фото: 5 канал
"Єдиний спосіб досягти миру — переконати путіна, що він не переможе на полі бою".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники України мають переконати кремлівського диктатора владіміра путіна у тому, що він не зможе перемогти на полі бою. 

Про це повідомляє CBS.

"Реальність така, що ми можемо приймати рішення про те, як ми збираємося посилити нашу підтримку України, бо ми всі хочемо миру. Річ у тім, що відповідь завжди була: щоб закінчити війну, потрібно програти війну. Але цей мир - це окупація. Нам потрібен справжній мир. І єдиний спосіб досягти цього — переконати президента путіна, що він не переможе на полі бою, він має сісти і ухвалити рішення, за якого Україна переможе як суверенна, незалежна держава в Європі, і єдиний спосіб переконати путіна, що він не переможе на полі бою - це військова підтримка України за кордоном. Тому для довгострокового рішення, досягнутого шляхом переговорів, Україні потрібна військова підтримка", – наголосив очільник Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявляв, що Китай є головним джерелом у підтримці військової агресії рф в Україні.
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