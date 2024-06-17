Столтенберг: НАТО обговорює приведення ядерної зброї у стан бойової готовності

НАТО обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу з боку росії та Китаю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі загрози, що зростає, з боку росії та Китаю.

Про це він розповів в інтерв'ю The Telegraph.

Столтенберг сказав, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.

"Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки – на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань. І саме це ми робимо", – сказав генсек.

Генеральний секретар НАТО хвалить 32 союзників за їхній внесок у стримування, в тому числі Нідерланди за нещодавні інвестиції у винищувачі подвійного призначення, які можуть нести американську ядерну зброю.

"Прозорість допомагає донести прямий сигнал про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Метою НАТО, звісно, є світ без ядерної зброї, але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним", – йдеться в інтерв'ю.

Столтенберг зазначив, що Китай, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі у свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.

"А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками – Китаєм і росією. Звичайно, це матиме наслідки", – сказав генсек.