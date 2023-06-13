Він застеріг від очікувань швидких і значних успіхів.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг оцінив перші дні контрнаступу України на позиції окупантів. Наступ українських сил на окуповані росією території сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.

Таку оцінку Єнс Столтенберг висловив в інтерв'ю USA Today.

Він відзначив, що українські солдати поступово завойовують позиції, відвоювавши у російських військ кілька невеликих міст і сіл. Водночас Столтенберг застеріг від очікувань швидких і значних успіхів.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання", – зауважив Єнс Столтенберг.

За його словами, російські війська, які зустрічали опір українських сил, були погано оснащені й забезпечені, а також не мали належного командування.

"Але ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю і відтіснити росіян", – резюмував генеральний секретар НАТО.