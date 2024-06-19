Столтенберг переконаний, що скоро Альянс визначиться з його наступником

Термін повноважень Столтенберга закінчується 1 жовтня після десяти років роботи на посаді.

Чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте "дуже сильним кандидатом" на цю посаду.

Столтенберг також заявив, що Північноатлантичний Альянс близький до обрання нового генсека.

"Я вважаю Марка Рютте дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід роботи на посаді прем'єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо переконаний, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для усіх нас, для НАТО і для мене також. Дякую вам", – процитували Столтенберга у пресслужбі НАТО.

За словами генсека, він зазвичай нічого не каже про свого наступника, адже не він його обирає. Однак, після заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Столтенберг все ж зробив свій прогноз.

"Але після заяви президента чи, вибачте, прем'єр-міністра Орбана, я вважаю очевидним, що ми дуже близькі до завершення процесу обрання наступного генерального секретаря в Альянсі. І я думаю, що це гарна новина", – зазначив Столтенберг.

Термін повноважень Столтенберга закінчується 1 жовтня після десяти років роботи на посаді. Його мандат продовжувався тричі, в тому числі для того, щоб зберегти в НАТО стабільність на тлі війни росії проти України.

Після тривалого блокування Будапештом обрання нового генсека НАТО прем’єр-міністр Угорщини офіційно підтвердив, що його країна готова підтримати кандидатуру Марка Рютте.

Про це Орбан повідомив у соцмережі Х після переговорів з Рютте.

Зокрема, угорський прем’єр згадав про раніші домовленості зі Столтенбергом. Вони передбачають, що «жоден угорський контингент не братиме участі в діяльності НАТО в Україні та жодні угорські кошти не будуть використовуватися для їх підтримки». За словами Орбана, наступним кроком Угорщини було переконатися, що ця угода «витримає випробування часом».

"Після вчорашньої зустрічі в Брюсселі прем'єр-міністр Марк Рютте підтвердив, що він повністю підтримує цю угоду і буде продовжувати це робити, якщо стане наступним генеральним секретарем НАТО. У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на посаду генерального секретаря НАТО", – написав Орбан.