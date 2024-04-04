Столтенберг: Підтримка України – це не благодійність, а інвестиція в безпеку Північноатлантичного альянсу

Перед засіданням Ради Столтенберг та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробили декілька заяв.

Засідання Ради Україна-НАТО буде присвячене зміцнення співпраці. Також міністри закордонних справ країн НАТО обговорять можливість покращення структури допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує The Guardian.

Перед засіданням Ради Столтенберг та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробили декілька заяв. Після цього пройде зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Столтенберг знову повторив тезу про те, що підтримка України - це не благодійність, а інвестиція в безпеку Альянсу.

Також генсек сказав, що сторони обговорять, як зміцнити співпрацю та "як ми можемо просунути вас до членства в НАТО".

Крім того, як повідомив Столтенберг, міністри обговорять, як посилити підтримку України, та говоритимуть про те, як створити "більш передбачувану структуру для підтримки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав НАТО з днем ​​народження . Виступаючи разом з Єнсом Столтенбергом , Кулеба сказав, що прибув до Брюсселя на тлі "продовження безпрецедентних ракетних і безпілотних атак".

"Я не хочу псувати вечірку… вечірку з нагоди дня народження, але моїм головним посланням сьогодні будуть Patriot", — сказав він.

Кулеба додав:

"Збереження українських життів, збереження української економіки, збереження українських міст залежить від наявності в Україні Patriot та інших систем ППО".