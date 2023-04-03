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ПОЛІТИКА

Столтенберг підтвердив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО 4 квітня

03 квітня 2023, 14:43
Столтенберг підтвердив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО 4 квітня
Фото: 5 канал
Столтенберг сказав, що вівторок стане історичним днем.

Фінляндія стане повноправним членом НАТО вже завтра, 4 квітня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Про це повідомляє NRK.

Виступаючи на брифінгу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, що пройде у столиці Бельгії, Столтенберг підтвердив інформацію про приєднання Фінляндії у вівторок. Про це раніше повідомляли ЗМІ. Столтенберг сказав, що вівторок стане історичним днем.

"Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш Альянсу - сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штабквартирі НАТО", - сказав він.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив виданню Helsingin Sanomat у неділю ввечері, що членство Фінляндії можуть формально затвердити в Брюсселі без подання документів до Вашингтона

У минулому вважали, що членство набуває чинності лише тоді, коли представник країни передає документи про приєднання до Державного департаменту США у Вашингтоні.

Примітно, що 4 квітня - річниця заснування НАТО. Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн - США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії - підписали Північноатлантичний пакт про військово-політичний союз.

Нагадаємо, наприкінці березня парламент Туреччини ратифікував членство Фінляндії до НАТО. Після цього рішення затвердив президент Реджеп Тайіп Ердоган.

НАТОФінляндіяСтолтенберг

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