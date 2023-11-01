Столтенберг пояснив, якої зброї потребує Україна

Вторгнення в Україну стало стратегічною поразкою росії, але мужність та сміливість, з якими воюють українці, не зупиняє бомби та не перехоплює ракети.

Війна на Близькому Сході не повинна зменшити підтримку України союзниками. Київ, як і раніше, потребує багато зброї.

Про це на засідання Північної ради в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це тому, що хочу миру в Україні. Президент путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливості не має. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація - це не мир", - заявив Столтенберг.

Він додав, що мужність та сміливість, з якими воюють українці, не зупиняє бомби та не перехоплює ракети.

"Це те, що робить зброя. Якісна та у великій кількості. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси", - сказав він.

Столтенберг також пояснив, чому вже можна говорити про поразку росії і стратегічну помилку кремля.

"росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. І вона втратила політичний вплив, стає все більш ізольованою. Вторгнення в Україну – це стратегічна поразка росії", - зазначив генеральний секретар НАТО і наголосив, що чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів.