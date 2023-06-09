Столтенберг про вступ України до НАТО

Північноатлантичний альянс надсилає Україні та росії чіткий сигнал, що стоятиме пліч-о-пліч з українцями до кінця війни.

Питання щодо вступу України до НАТО практично вирішене – двері Альянсу відчинені, а рф не має права вето на його розширення.

Відповідну заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг та пані посол США в Альянсі Джуліана Сміт під час виступу в Центрі нової американської безпеки CNAS, передає "Голос Америки".

За його словами, союзники неодноразово наголошували, що погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу.

"Востаннє всі країни-учасники НАТО заявляли про це на саміті у Мадриді влітку минулого року. Пізніше ми одноголосно вирішили, що лише Україна та члени організації мають вирішити коли настане час офіційно запросити Україну стати членом Альянсу. І це ніяк не залежить від москви та путіна. У нього нема права вето на розширення НАТО", – заявив Столтенберг.

Також він зазначив, що Україна повинна залишатися незалежною та суверенною державою, адже в іншому випадку нема сенсу говорити про її членство в НАТО.