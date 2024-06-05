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ПОЛІТИКА

Столтенберг розчарований відмовою Китаю від участі у Глобальному саміті миру

05 червня 2024, 09:21
Столтенберг розчарований відмовою Китаю від участі у Глобальному саміті миру
Фото: 5 канал
"Я вважаю, що мирна конференція є важливою платформою для обговорення шляху до тривалого миру в Україні".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив жаль з приводу рішення Китаю щодо скасування своєї присутності на Глобальному саміті миру. 

Про це повідомляє NDR.

"Я вважаю, що мирна конференція є важливою платформою для обговорення шляху до тривалого миру в Україні. На зустрічі можна було б обговорити "будівельні блоки", які б забезпечили довгостроковий і справедливий мир в Україні: "Це ядерна безпека, відновлення України і такі питання, як експорт зерна", – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також жорстко розкритикував Пекін за підтримку російської військової економіки з самого початку вторгнення.

"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. У той же час він є найважливішим прихильником війни росії проти України, найбільшої і безпосередньої загрози безпеці, з якою ми стикаємося тут, в Європі. Звичайно, Китай не може робити і те, і інше одночасно", – додав він.

Нагадаємо, що Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15 і 16 червня.

На сьогодні відомо, що 106 країн візьмуть участь в Саміті миру.

КитайЄнс Столтенбергсаміт миру

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