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Столтенберг розкритикував країни НАТО за малу допомогу Україні

15 березня 2024, 11:39
Столтенберг розкритикував країни НАТО за малу допомогу Україні
Фото: 5 канал
ЗСУ потребують боєприпасів, наголошує генсек.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників збільшити обсяги постачання боєприпасів для українських Збройних сил, аби допомогти їй утримати лінію фронту.

Про це він сказав час пресконференції штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє DW.

Він розкритикував країни НАТО за замалий обсяг допомоги Україні, адже кожен день затримки "має реальні наслідки на полі бою". За словами генсека, всі члени Альянсу повинні працювати швидко, бо ж ЗСУ бракує боєприпасів

"В українців не закінчується мужність, у них закінчуються боєприпаси. Разом ми здатні забезпечити Україну тим, що їй потрібно, тепер нам потрібно продемонструвати політичну волю для цього", - наголосив Столтенберг.

Він висловив думку про те, що брак боєприпасів став однією з причин того, чому російські окупанти змогли досягти певного прогресу на полі бою протягом останніх тижнів і місяців.

"Союзникам конче необхідно ухвалювати рішення, що потрібні для того, щоб зробити крок і надати більше боєприпасів Україні. Це моє послання до всіх столиць. У нас є спроможність, економічні можливості, щоб бути здатними забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Це питання політичної волі. Потрібно ухвалити рішення і визначити пріоритетом підтримку України", - наголосив  Єнс Столтенберг.

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