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ПОЛІТИКА

Столтенберг: Швеція і Фінляндія незабаром стануть членами НАТО

26 грудня 2022, 15:30
Столтенберг: Швеція і Фінляндія незабаром стануть членами НАТО
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що Швеція і Фінляндія офіційно стануть членами альянсу в новому році

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що Швеція і Фінляндія офіційно стануть членами альянсу в новому році, пише Kurier.

Столтенберг не уточнив, коли саме це станеться, але він "абсолютно впевнений", що процес ратифікації буде завершено в найближчому майбутньому.

Генсек НАТО дав зрозуміти, що він не очікує, що Туреччина ще довго блокуватиме процес прийому двох країн.

Туреччина відмовляється погоджуватися на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Турецьке керівництво виправдовує свою позицію тим, що ці дві держави нібито підтримують "терористичні організації", такі як заборонена Курдська робоча партія PKK.


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