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ПОЛІТИКА

Столтенберг сказав Ердогану, що "настав час" дозволити Швеції приєднатися до альянсу

02 грудня 2023, 13:59
Столтенберг сказав Ердогану, що
Фото: 5 канал
Наразі вступ Швеції не схвалили лише Туреччина та Угорщина.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що настав час дозволити Швеції стати членом Альянсу. 

Про це повідомляє AP.

Столтенберг закликав Туреччину завершити процес ратифікації заявки Швеції під час зустрічі з Ердоганом у п'ятницю, 1 грудня, в кулуарах кліматичного саміту COP28 у Дубаї.

"Я зустрівся з президентом Ердоганом … і повторив своє повідомлення про те, що настав час завершити процес приєднання Швеції", - сказав він.

Туреччина відкладала ратифікацію більше року, звинувачуючи Швецію в тому, що вона недостатньо серйозно ставиться до проблем безпеки, в тому числі до боротьби з курдськими та іншими групами, яких Анкара вважає загрозою.

Помітний прорив стався на саміті НАТО в липні, коли Ердоган заявив, що подасть законопроект про ратифікацію заявки Швеції до парламенту, але дебати з цього питання в комітеті із закордонних справ були відкладені минулого місяця без ухвалення рішення.

Столтенберг не зміг сказати, коли очікує завершення процесу ратифікації.

"Я не можу назвати точну дату, але я вітаю той факт, що лише кілька тижнів тому президент Ердоган подав документи на ратифікацію до турецького парламенту", - сказав Столтенберг. 

"Моє послання на сьогоднішній зустрічі, звичайно, полягало в тому, що настав час забезпечити, щоб парламент завершив свої обговорення і ратифікацію Швеції як офіційного члена НАТО", - додав він.

Швеція та сусідня Фінляндія вирішили відмовитися від своєї багаторічної політики позаблоковості і подати заявку на членство в НАТО після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року. Фінляндія приєдналася до Альянсу у квітні. Для вступу країни всі члени НАТО повинні схвалити її заявку. Наразі Туреччина та Угорщина - єдині країни НАТО, які ще офіційно не схвалили приєднання Швеції.

ШвеціяНАТОЕрдоганСтолтенберг

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